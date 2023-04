MARCHÉ DE SARREGUEMINES 2 rue du Maire Massing, 1 janvier 2023, Sarreguemines.

Toute l’année, tous les mardis et vendredis sur l’emblématique place du Marché se tient le marché (vente de produits frais, vêtements…). En raison des travaux prévus sur la place, le marché prend ses quartiers sur le parking de l’Hôtel de Ville.

Si le mardi est férié, le marché aura lieu la veille, si le lundi est également férié, le marché est reporté au mercredi.

Si le vendredi est férié, le marché aura lieu la veille.

Si le jeudi est férié, le marché est reporté au samedi.. Tout public

Vendredi 2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. 0 EUR.

2 rue du Maire Massing Parking de l’Hôtel de Ville

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Every Tuesday and Friday, the market is held on the emblematic Market Square (sale of fresh produce, clothing…). Due to the works planned on the square, the market will take place on the parking lot of the City Hall.

If Tuesday is a holiday, the market will be held the day before, if Monday is also a holiday, the market will be held on Wednesday.

If Friday is a holiday, the market will take place the day before.

If Thursday is a holiday, the market will be moved to Saturday.

Todos los martes y viernes se celebra el mercado en la emblemática Place du Marché (venta de productos frescos, ropa, etc.). Debido a las obras previstas en la plaza, el mercado se trasladará al aparcamiento del Ayuntamiento.

Si el martes es festivo, el mercado tendrá lugar el día anterior, si el lunes también es festivo, el mercado se celebrará el miércoles.

Si el viernes es festivo, el mercado tendrá lugar el día anterior.

Si el jueves es festivo, el mercado se reprogramará para el sábado.

Das ganze Jahr über findet jeden Dienstag und Freitag auf dem symbolträchtigen Place du Marché ein Markt statt (Verkauf von frischen Produkten, Kleidung…). Aufgrund der geplanten Bauarbeiten auf dem Platz nimmt der Markt sein Quartier auf dem Parkplatz des Rathauses ein.

Wenn der Dienstag ein Feiertag ist, findet der Markt am Vortag statt. Wenn der Montag ebenfalls ein Feiertag ist, wird der Markt auf den Mittwoch verlegt.

Wenn der Freitag ein Feiertag ist, findet der Markt am Vortag statt.

Wenn der Donnerstag ein Feiertag ist, wird der Markt auf den Samstag verlegt.

