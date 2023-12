Concert de Noël 2 rue du Maire Gruber Sundhouse, 17 décembre 2023 17:00, Sundhouse.

Ecoutez les ensembles instrumentaux de l’Ecole de Musique Intercommunale et profitez de la participation exceptionnelle du Wonderbarss Ensemble..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

2 rue du Maire Gruber

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est



Listen to the instrumental ensembles of the Ecole de Musique Intercommunale and enjoy the exceptional participation of the Wonderbarss Ensemble.

Escuche a los conjuntos instrumentales de la Ecole de Musique Intercommunale y disfrute de la excepcional actuación del Wonderbarss Ensemble.

Hören Sie die Instrumentalensembles der Ecole de Musique Intercommunale und genießen Sie die außergewöhnliche Teilnahme des Wonderbarss Ensembles.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme du grand Ried