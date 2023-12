La Belle Image fait son cirque – Concert Latinoël 2 Rue du Lièvre d’Or Baule, 22 décembre 2023, Baule.

Baule Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:30:00

fin : 2023-12-22

Ambiance sous le chapiteau!.

Pour Noël, venez swinguer au son de la fanfare la Belle Image qui vous propose un concert latinoël et un spectacle de cirque avec de nombreux artistes. Retrouvez Maxime Bruant au jonglage, Paula Malik pour le clown et l’antipodisme, Daphné Vanraemdonck au tissu aérien, ainsi que les élèves de l’école Atout Cirque.

Buvette et restauration froide sur place.

2 Rue du Lièvre d’Or

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire



