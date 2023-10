Atelier couronne de bienvenue spécial Noël 2 rue du Landau Ribeauvillé, 17 décembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

En compagnie de fleuristes passionnés, faites de ces fêtes de Noël une occasion pour créer une couronne de bienvenue et partager un brunch en famille ou entre amis !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 13:00:00. 0 EUR.

2 rue du Landau

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



In the company of passionate florists, make this Christmas an occasion to create a welcome wreath and share a brunch with family and friends!

En compañía de floristas apasionados, haga de esta Navidad una oportunidad para crear una corona de bienvenida y compartir un brunch con la familia y los amigos

Machen Sie zusammen mit passionierten Floristen die Weihnachtsfeiertage zu einer Gelegenheit, einen Willkommenskranz zu gestalten und einen Brunch mit der Familie oder Freunden zu teilen!

