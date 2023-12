NOCTURNE INSOLITE – VISITE ET PERFORMANCE MUSICALE 2 Rue du Jeu de Paume Thouars, 25 janvier 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:54:00

fin : 2024-01-25

Venez découvrir l’exposition Cascade de Florian de la Salle dans l’obscurité, et profitez de ce moment unique et étrange pour assister à une performance musicale tout aussi déroutante, proposée par Yann Gourdon….

Venez découvrir l’exposition Cascade de Florian de la Salle dans l’obscurité, et profitez de ce moment unique et étrange pour assister à une performance musicale tout aussi déroutante, proposée par Yann Gourdon…

Venez découvrir l’exposition Cascade de Florian de la Salle dans l’obscurité, et profitez de ce moment unique et étrange pour assister à une performance musicale tout aussi déroutante, proposée par Yann Gourdon… Habituellement fermée au moment de la tombée du jour, l’exposition sera exceptionnellement ouverte peu après l’occasion de la pleine lune. Performance sonore de 30-45 min. environ. Pour cette performance, il s’accompagne d’une vielle à roue (instrument moyenâgeux aux origines de la drone musique) dans un face-à-face unique avec l’espace de la chapelle Jeanne d’Arc.

EUR.

2 Rue du Jeu de Paume À la chapelle Jeanne d’Arc

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par Maison du Thouarsais