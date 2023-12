Exposition Cascade 2 rue du Jeu de paume Plaine-et-Vallées Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

L’exposition « cascade » est une œuvre de l’artiste Florian de la Salle. Un immense rouleau, long de 45 mètres pour 2 mètres de haut, épouse la forme de croix de la chapelle Jeanne d’Arc selon le procédé de la trichromie (encre noire composée des trois couleurs primaires, qui vont se séparer quand le papier buvard absorbe l’encre). Cette œuvre monumentale montre un paysage iconique avec des aurores boréales, ou encore le reflet des nombreux vitraux. La subtilité est qu’aucun éclairage artificiel ne se posera sur les œuvres. Tout est basé sur l’éclairage naturel, qui changera le regard sur l’œuvre selon les jours. L’œuvre se poursuit dans l’obscurité de la crypte. Aucune lumière là non plus, sauf celles émises par les dispositifs de sécurité.

Le centre d’art a reçu le label «Centre d’art contemporain d’intérêt national» par le ministère de la Culture. EUR.

