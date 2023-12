Visite du Musée du Vieux Lambesc 2 rue du Jas Lambesc, 13 janvier 2024, Lambesc.

Lambesc Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-12-21 12:00:00

Durant cette visite, vous découvrirez la vie de nos aïeux lambescains au travers de différentes saynètes reconstituant la vie d’autrefois et autres objets de leur quotidien..

Saurez-vous retrouver le pénitent et le bézoard ?

Saurez-vous retrouver le pénitent et le bézoard ?

2 rue du Jas Musée du Vieux Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc