RENCONTRE AVEC SERGE REZVANI 2 rue du Haut Poirier Metz, 25 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Si vous aimez « le testament amoureux », « les années lumières », « les années Lula », « la traversée des Monts noirs » et tant d’autres romans de Serge Rezvani, ne ratez pas cette rencontre autour de son oeuvre littéraire.

Claire Cahen, comédienne, lira des textes de « le testaments amoureux ». Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

2 rue du Haut Poirier MUSÉE DE LA COUR D’OR

Metz 57000 Moselle Grand Est



If you like « le testament amoureux », « les années lumières », « les années Lula », « la traversée des Monts noirs » and so many other novels by Serge Rezvani, don’t miss this meeting about his literary work.

Claire Cahen, actress, will read texts from « le testaments amoureux »

Si le gustan « le testament amoureux », « les années lumières », « les années Lula », « la traversée des Monts noirs » y tantas otras novelas de Serge Rezvani, no se pierda este encuentro sobre su obra literaria.

Claire Cahen, actriz, leerá textos de « le testaments amoureux »

Wenn Sie « le testament amoureux », « les années lumières », « les années Lula », « la traversée des Monts noirs » und viele andere Romane von Serge Rezvani mögen, sollten Sie dieses Treffen rund um sein literarisches Werk nicht verpassen.

Die Schauspielerin Claire Cahen liest Texte aus « le testaments amoureux »

Mise à jour le 2023-11-10 par AGENCE INSPIRE METZ