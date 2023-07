Pot d’accueil – Domaine du Reichenberg 2 rue du Haut Koenigsbourg Bergheim, 3 juillet 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Le Pot d’accueil est le rendez-vous hebdomadaire incontournable proposé aux visiteurs! En compagnie du viticulteur, découvrez toute l’attractivité de la commune et du territoire. Bonne humeur et convivialité garanties !.

2023-07-03 fin : 2023-07-03 . 0 EUR.

2 rue du Haut Koenigsbourg

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



The « Pot d’accueil » is an unmissable weekly event for visitors! In the company of the winegrower, discover all the attractions of the commune and the region. Good humor and conviviality guaranteed!

El « Pot d’accueil » es una cita semanal ineludible para los visitantes En compañía del viticultor, descubra todos los atractivos del municipio y de la región. Buen humor y buena convivencia garantizados

Der « Pot d’accueil » ist ein unumgänglicher wöchentlicher Treffpunkt für Besucher! In Begleitung des Winzers können Sie die Attraktivität der Gemeinde und der Region entdecken. Gute Laune und Geselligkeit sind garantiert!

