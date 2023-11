26E FÊTE DE LA TRUFFE 2 rue du Golf Pulnoy, 11 novembre 2023, Pulnoy.

Pulnoy,Meurthe-et-Moselle

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023, Truffe 54 Lorraine et le Comité Animations et Loisirs de Pulnoy organisent, au centre socioculturel de Pulnoy, la 26e Fête de la truffe !

Après deux années un peu sombres et pour la 26e fois, la Fête de la truffe de Pulnoy accueille les

amateurs de truffes et autres produits gastronomiques du terroir.

Elle est ouverte gratuitement de 10h à 18h le samedi 11, puis de 9h à 18h le dimanche 12.

Dans le cadre du marché aux truffes installé pendant ces deux journées, les truffes fraîches sont

vendues directement du trufficulteur au consommateur, sans intermédiaire, chacune étant contrôlée

et canifée par des commissaires agréés. Le public peut assister au canifage, 2h avant l’ouverture du marché. C’est donc, pour chaque truffe vendue, l’engagement-qualité des trufficulteurs présents.

Ce marché, comme quelques autres de la région Grand Est, a reçu le label ATGE-FFT (Association des

Trufficulteurs de Grand Est – Fédération Française des Trufficulteurs).

Depuis 9 ans, Pulnoy est le plus important marché aux truffes d’automne, pour l’Est de la France.

La Fête de la truffe, ce sont aussi deux journées dédiées à la gastronomie et animées par :

• de nombreux artisans – producteurs, sélectionnés, qui viennent garnir les étals avec des produits gastronomiques du terroir (charcuterie, miel, pains, épices, confitures…), des produits truffés et bien d’autres encore,

• des professionnels, qui sont à la disposition du public dans un « espace découverte » pour expliquer la genèse scientifique de la truffe, apporter des conseils en trufficulture, partager des recettes de cuisine…

• des conférences « grand public » sur le thème de la trufficulture, la truffe et son utilisation en cuisine,

• une « tombola-truffe », dont les tirages s’effectuent tout au long du week-end et permettent aux

plus chanceux de repartir avec un plant d’arbre truffier, de la truffe fraîche ou de nombreux autres lots,

• un service de restauration assuré chaque midi, avec un plateau gourmand truffé inédit dont le

contenu varie entre le samedi et le dimanche.

Pour les fins palais, rendez-vous lors de la 7e Nuit de la truffe, vendredi 10 novembre, en soirée : deux chefs s’emparent des cuisines du restaurant du golf pour concocter un menu entièrement truffé !. Tout public

Dimanche 2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. 0 EUR.

2 rue du Golf Centre socioculturel

Pulnoy 54425 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Saturday 11th and Sunday 12th November 2023, Truffe 54 Lorraine and the Comité Animations et Loisirs de Pulnoy are organizing the 26th Fête de la truffe at Pulnoy’s socio-cultural center!

After two rather gloomy years, the Pulnoy Truffle Festival is back for its 26th edition

lovers of truffles and other local gourmet products.

It’s open free of charge from 10am to 6pm on Saturday 11th, then from 9am to 6pm on Sunday 12th.

During the two-day truffle market, fresh truffles are sold directly from the truffle grower

sold directly from the truffle grower to the consumer, with no intermediaries

and canifed by certified commissioners. The public can watch the canifage 2 hours before the market opens. For every truffle sold, the truffle growers present make a commitment to quality.

This market, like others in the Grand Est region, has been awarded the ATGE-FFT label (Association des

Trufficulteurs de Grand Est – Fédération Française des Trufficulteurs).

For the past 9 years, Pulnoy has been the most important autumn truffle market in Eastern France.

The Truffle Festival is also a two-day gastronomic extravaganza featuring ..:

? a large number of selected craftsmen and producers, whose stalls are filled with local gastronomic products (charcuterie, honey, breads, spices, jams, etc.), truffle products and much more,

? professionals, available to the public in a « discovery area » to explain the scientific origins of truffles, provide truffle-growing advice, share recipes…

? conferences for the general public on truffle growing, truffles and their use in cooking,

? a « truffle tombola », with draws taking place throughout the weekend, giving the luckiest

truffle tree seedlings, fresh truffles and many other prizes,

? a catering service every lunchtime, with a gourmet truffle platter whose contents

between Saturday and Sunday.

For gourmets, the 7th Nuit de la Truffe (Truffle Night) takes place on Friday evening, November 10: two chefs take over the kitchens of the golf restaurant to concoct an all-truffle menu!

El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre de 2023, Truffe 54 Lorraine y el Comité Animations et Loisirs de Pulnoy organizan la 26ª Fiesta de la Trufa en el centro sociocultural de Pulnoy

Tras dos años más bien sombríos, la 26ª edición de la Fiesta de la Trufa de Pulnoy acogerá a

a los amantes de la trufa y otros productos gastronómicos locales.

Estará abierta gratuitamente de 10:00 a 18:00 el sábado 11 y de 9:00 a 18:00 el domingo 12.

En el marco del mercado de la trufa que se instalará durante estos dos días, se venderán trufas frescas directamente de los truficultores

se venden directamente del truficultor al consumidor, sin intermediarios

por comisarios autorizados. El público puede asistir al enlatado 2 horas antes de la apertura del mercado. Por cada trufa vendida, los truficultores presentes asumen un compromiso de calidad.

Este mercado, al igual que otros de la región de Grand Est, ha obtenido la etiqueta ATGE-FFT (Association des

Trufficulteurs de Grand Est – Fédération Française des Trufficulteurs).

Desde hace 9 años, Pulnoy es el mayor mercado de trufas de otoño del este de Francia.

La Fiesta de la Trufa son también dos días dedicados a la gastronomía, en los que se presenta :

? un gran número de artesanos y productores seleccionados que vienen a surtir sus puestos de productos gastronómicos locales (charcutería, miel, panes, especias, mermeladas, etc.), productos a base de trufa y mucho más,

? profesionales, a disposición del público en un « espacio de descubrimiento » para explicar los orígenes científicos de la trufa, dar consejos sobre su cultivo, compartir recetas, etc.

conferencias para el público en general sobre el tema de la truficultura, las trufas y su uso en la cocina,

? una « tómbola de la trufa », con sorteos durante todo el fin de semana para regalar a los más afortunados

trufera más afortunada, trufas frescas y muchos otros premios,

? un servicio de catering cada mediodía, con una original bandeja de trufas gourmet cuyo contenido

el sábado y el domingo.

Y para los paladares más exigentes, la 7ª Nuit de la Truffe (Noche de la Trufa), el viernes 10 de noviembre por la noche, en la que dos chefs se apoderarán de las cocinas del restaurante del golf para preparar un menú a base de trufas

Am Samstag, den 11. und Sonntag, den 12. November 2023 organisieren Truffe 54 Lorraine und das Comité Animations et Loisirs de Pulnoy im Centre socioculturel de Pulnoy das 26. Trüffelfest!

Nach zwei etwas düsteren Jahren und zum 26. Mal empfängt das Trüffelfest von Pulnoy die

liebhaber von Trüffeln und anderen gastronomischen Produkten aus der Region.

Es ist am Samstag, den 11. von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 12. von 9 bis 18 Uhr kostenlos geöffnet.

Im Rahmen des an diesen beiden Tagen eingerichteten Trüffelmarktes werden die frischen Trüffel

direkt vom Trüffelbauern an den Verbraucher verkauft, ohne Zwischenhändler, wobei jeder einzelne kontrolliert wird

und von zugelassenen Kommissaren kanifiziert. Die Öffentlichkeit kann der Kanifizierung zwei Stunden vor der Eröffnung des Marktes beiwohnen. Jeder verkaufte Trüffel ist also ein Qualitätsversprechen der anwesenden Trüffelbauern.

Dieser Markt hat, wie einige andere in der Region Grand Est, das ATGE-FFT-Label erhalten (Association des

Trufficulteurs de Grand Est – Fédération Française des Trufficulteurs).

Seit neun Jahren ist Pulnoy der wichtigste Herbsttrüffelmarkt in Ostfrankreich.

Das Trüffelfest, das sind auch zwei Tage, die der Gastronomie gewidmet sind:

? zahlreichen ausgewählten Handwerkern – Produzenten, die ihre Stände mit gastronomischen Produkten aus der Region (Wurstwaren, Honig, Brot, Gewürze, Marmeladen…), Trüffelprodukten und vielem mehr bestücken,

? Fachleute, die dem Publikum in einem « Entdeckungsraum » zur Verfügung stehen, um die wissenschaftliche Entstehung der Trüffel zu erklären, Ratschläge für den Trüffelanbau zu geben, Kochrezepte auszutauschen…

? Vorträge für die breite Öffentlichkeit zu den Themen Trüffelanbau, Trüffel und ihre Verwendung in der Küche,

? eine « Trüffel-Tombola », deren Ziehungen während des gesamten Wochenendes stattfinden und bei der die Glückspilze die Möglichkeit haben, einen Trüffel zu gewinnen

die meisten Glückspilze können einen Trüffelbaum, frische Trüffel oder viele andere Preise gewinnen,

? ein Restaurantservice, der jeden Mittag eine neue getrüffelte Gourmetplatte anbietet, deren Inhalt von Tag zu Tag variiert

der Inhalt variiert zwischen Samstag und Sonntag.

Trüffelnacht am Freitagabend, den 10. November: Zwei Köche übernehmen die Küche des Golfrestaurants, um ein Trüffelmenü zuzubereiten!

Mise à jour le 2023-10-31 par DESTINATION NANCY