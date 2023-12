SPECTACLE QUEENMANIA 2 rue du Général Stuhl Bitche, 19 janvier 2024, Bitche.

Bitche Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 23:00:00

« We Are The Champions », « We will Rock You » ou « Bohemian Rhapsody », c’est toute l’histoire du rock forgée par le groupe Queen. Jusqu’à présent, les hits du quatuor britannique se contentaient de faire danser et chanter les inconditionnels de la musique des années 70 et 80. Avec le film aux multiples récompenses et oscars « Bohemian Rhapsody », le groupe s’est érigé en monument cinématographique. Le groupe tribute britannique « The Bohemians » fait revivre le mythe du groupe légendaire dans un spectacle brillant. Des musiciens, chanteurs et artistes de premier plan présentent les plus grands succès de Queen dans un spectacle des deux heures et demie, avec des chansons de leur début jusqu’à leurs derniers tubes. Des classiques du disco aux ballades rock. Les producteurs anglais de la série n’ayant pas ménagé leurs costumes et ni leurs effets, le public se sentira renvoyé dans l’âge d’or du rock. Vous pouvez acheter la billetterie ici : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/queenmania-billet/idmanif/567839..

33.5 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par OT DU PAYS DE BITCHE