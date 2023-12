SÉANCE DE CINÉMA – L’ABBÉ PIERRE UNE VIE DE COMBATS 2 rue du Général Stuhl Bitche, 3 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection dramatique, on vous propose le film « L’Abbé Pierre: Une vie de combats » réalisé par Frederic Tellier.

SYNOPSIS : Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’Abbé Pierre.. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. 6 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Together with the CinéLigue CRAVLOR association (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), the town of Bitche is organizing a cinema screening at the Espace Cassin.

For this dramatic screening, we propose the film « L’Abbé Pierre: Une vie de combats » directed by Frederic Tellier.

SYNOPSIS: Born into a wealthy family, Henri Grouès was a Resistance fighter, a member of parliament, a defender of the homeless, a revolutionary and an iconoclast. From the benches of the French National Assembly to the shantytowns of the Paris suburbs, his commitment to the most vulnerable earned him international renown. The creation of Emmaüs and the tidal wave of his unforgettable appeal in the winter of ’54 made him an icon. Yet, every day, he doubted his action. His frailties, his sufferings, his barely credible intimate life remained unknown to the general public. Outraged by misery and injustice, often criticized, sometimes betrayed, Henri Grouès lived a thousand lives and fought a thousand battles. He made history under the name he chose for himself: Abbé Pierre.

En colaboración con la asociación CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ciudad de Bitche organiza una proyección de cine en el Espace Cassin.

Esta proyección dramática presenta la película « L’Abbé Pierre: Une vie de combats » dirigida por Frederic Tellier.

SINOPSIS: Nacido en el seno de una familia acomodada, Henri Grouès fue combatiente de la Resistencia, diputado, defensor de los sin techo, revolucionario e iconoclasta. Desde los escaños de la Asamblea Nacional hasta los barrios de chabolas de los suburbios de París, su compromiso con los desfavorecidos le valió renombre internacional. La creación de Emmaüs y la marea de su inolvidable atractivo en el invierno del 54 le convirtieron en un icono. Sin embargo, cada día dudaba de su trabajo. Sus debilidades, sus sufrimientos, su vida privada apenas creíble seguían siendo desconocidos para el gran público. Indignado por la pobreza y la injusticia, a menudo criticado, a veces traicionado, Henri Grouès vivió mil vidas y libró mil batallas. Dejó su huella en la historia con el nombre que él mismo eligió: Abbé Pierre.

Zusammen mit dem Verein CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine) organisiert die Stadt Bitche eine Filmvorführung im Espace Cassin.

Für diese dramatische Vorführung wird der Film « L’Abbé Pierre: Une vie de combats » (Der Abbé Pierre: Ein Leben voller Kämpfe) unter der Regie von Frederic Tellier gezeigt.

SYNOPSIS: Henri Grouès wurde in einer wohlhabenden Familie geboren und war gleichzeitig Widerstandskämpfer, Abgeordneter, Verteidiger der Obdachlosen, Revolutionär und Ikonoklast. Von den Bänken der Nationalversammlung bis zu den Slums der Pariser Vorstädte hat ihm sein Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft internationalen Ruhm eingebracht. Die Gründung von Emmaus und die Flutwelle seines unvergesslichen Aufrufs im Winter 1954 machten ihn zu einer Ikone. Dennoch zweifelte er jeden Tag an seinem Handeln. Seine Zerbrechlichkeit, seine Leiden und sein kaum glaubwürdiges Intimleben blieben der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Henri Grouès, der sich über Elend und Ungerechtigkeiten empörte, oft kritisiert und manchmal verraten wurde, hatte tausend Leben und kämpfte tausend Kämpfe. Er schrieb Geschichte unter dem Namen, den er sich selbst gewählt hatte: Abbé Pierre.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT DU PAYS DE BITCHE