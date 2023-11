SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 2 rue du Général Stuhl Bitche, 26 novembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

L’association les Bitcher’katz vous invite à son salon du bien-être animal !. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The Bitcher’katz association invites you to its animal welfare fair!

La asociación Bitcher’katz le invita a su feria del bienestar animal

Der Verein les Bitcher’katz lädt Sie zu seiner Tierschutzmesse ein!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PAYS DE BITCHE