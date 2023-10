CONCERT – LA FOLIE DES ANNÉES 80 2 rue du Général Stuhl Bitche, 18 novembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La folie 80 : Traveling musical – Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Jean Pierre Mader et William de Début de Soirée.

Comme une caméra qui balayerait la scène d’une décennie de hits, de la belle variété française aux standards internationaux, les titres enchaînés sans temps mort, les immenses succès de Cookie Dingler, de Patrick Hernandez, de William de début de soirée et Jean-Pierre Mader résonnent comme la bande-son d’un road-movie que l’on voudrait éternel.

Serge Gainsbourg et une délicieuse javanaise reprise en chœur, Télephone, Marc Lavoine, mais aussi Police, les Stones ou Deep Purple en judicieux medleys vont enchanter toutes les générations présentes.

Car c’est aussi l’une des forces de cette musique : les parents s’en souviennent, émus devant les images de leur jeunesse, les enfants les découvrent et se les approprient pour vivre leur propre jeunesse.

Debout, sur la pointe des pieds, le portable braqué vers la scène au bout des bras tendus, on veut retenir quelques images, histoire de garder un souvenir dans lequel il nous suffira de plonger le regard pour fredonner Macumba, femme libérée, born to be alive ou nuit de folie et retourner tout au bout de nos rêves.

Informations: www.produc-son.fr ou 03 88 68 27 17 ou via info@produc-son.fr

Points de vente : www.produc-son.fr, réseau FNAC, réseau Ticketmaster, Digitick, Super U, Cora et Leclerc.

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 23:59:00. 32 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



La folie 80: Traveling musical? Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Jean Pierre Mader and William from Début de Soirée.

Like a camera sweeping across a decade’s worth of hits, from French variété to international standards, the hits of Cookie Dingler, Patrick Hernandez, William de Début de Soirée and Jean-Pierre Mader sound like the soundtrack to a road-movie we’d like to last forever.

Serge Gainsbourg and a delightful javanaise cover, Télephone, Marc Lavoine, but also Police, the Stones or Deep Purple in judicious medleys will enchant all the generations present.

And that’s one of the strengths of this music: parents remember it, moved by the images of their youth, while children discover it and appropriate it to live their own youth.

Standing on tiptoe, cell phone pointed at the stage at the end of our outstretched arms, we want to hold on to a few images, just to keep a memory in which we’ll just have to plunge our eyes to hum Macumba, femme libérée, born to be alive or nuit de folie and return to the end of our dreams.

Information: www.produc-son.fr or 03 88 68 27 17 or via info@produc-son.fr

Points of sale: www.produc-son.fr, FNAC network, Ticketmaster network, Digitick, Super U, Cora and Leclerc.

La folie 80: ¿Musical ambulante? Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Jean Pierre Mader y William de Début de Soirée.

Como una cámara que barre una década de éxitos, de la variété francesa a los estándares internacionales, los temas se suceden sin pausa, los grandes éxitos de Cookie Dingler, Patrick Hernandez, William de début de soirée y Jean-Pierre Mader suenan como la banda sonora de una road-movie que esperamos dure para siempre.

Serge Gainsbourg y una deliciosa versión javanesa, Télephone, Marc Lavoine, pero también Police, los Stones o Deep Purple en juiciosos medleys encantarán a todas las generaciones presentes.

Y ese es uno de los puntos fuertes de esta música: los padres la recuerdan, conmovidos por las imágenes de su juventud, mientras que los hijos la descubren y la hacen suya, para vivir su propia juventud.

De puntillas, con el móvil apuntando al escenario al final de los brazos extendidos, queremos aferrarnos a algunas imágenes, sólo para conservar un recuerdo en el que poder mirar atrás y tararear Macumba, femme libérée, born to be alive o nuit de folie y volver al final de nuestros sueños.

Información: www.produc-son.fr o 03 88 68 27 17 o a través de info@produc-son.fr

Puntos de venta: www.produc-son.fr, red FNAC, red Ticketmaster, Digitick, Super U, Cora y Leclerc.

Die verrückten 80er: Traveling Musical? Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Jean Pierre Mader und William von Début de Soirée.

Wie eine Kamera, die die Bühne eines Jahrzehnts voller Hits abtastet, von der schönen französischen Varietät bis hin zu internationalen Standards. Die ohne Pause aneinandergereihten Titel, die immensen Erfolge von Cookie Dingler, Patrick Hernandez, William de début de soirée und Jean-Pierre Mader klingen wie der Soundtrack zu einem Roadmovie, das man sich für die Ewigkeit wünscht.

Serge Gainsbourg und eine köstliche Javanaise, Télephone, Marc Lavoine, aber auch Police, die Stones oder Deep Purple in sinnvollen Medleys werden alle anwesenden Generationen begeistern.

Denn das ist auch eine der Stärken dieser Musik: Die Eltern erinnern sich, gerührt von den Bildern ihrer Jugend, die Kinder entdecken sie und eignen sie sich an, um ihre eigene Jugend zu erleben.

Auf Zehenspitzen stehend, das Handy am Ende der ausgestreckten Arme auf die Bühne gerichtet, wollen wir einige Bilder festhalten, um eine Erinnerung zu bewahren, in die wir nur noch unseren Blick eintauchen müssen, um Macumba, femme libérée, born to be alive oder nuit de folie zu summen und ganz ans Ende unserer Träume zurückzukehren.

Informationen: www.produc-son.fr oder 03 88 68 27 17 oder über info@produc-son.fr

Vorverkaufsstellen: www.produc-son.fr, FNAC-Netz, Ticketmaster-Netz, Digitick, Super U, Cora und Leclerc.

