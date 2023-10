CINÉMA À L’ESPACE CASSIN – LES AS DE LA JUNGLE 2 2 rue du Général Stuhl Bitche, 25 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection tout public, on vous propose leles as de la jungle 2, réalisé par David Alaux et Eric Tosti

SYNOPSIS : Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !. Tout public

Mercredi 2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 20:00:00. 6 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Together with the CinéLigue CRAVLOR association (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), the town of Bitche is organizing a film show at the Espace Cassin.

For this all-audience screening, we offer you Les as de la jungle 2, directed by David Alaux and Eric Tosti

SYNOPSIS: Who comes to the rescue when a mysterious super-villain covers the jungle in pink foam that explodes on contact with water? The Aces of the Jungle! With less than a month to go before the rainy season, the race against time is on. From the North Pole to the Far East, crossing mountains, deserts and oceans, our heroes will have to travel the world in search of an antidote, far from their favorite jungle!

Tickets may be purchased in advance by cash, check or credit card.

Popcorn sold by LANG Farm!

En colaboración con la asociación CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ciudad de Bitche organiza una proyección de cine en el Espace Cassin.

Esta proyección está abierta al público en general y presenta Les as de la jungle 2, dirigida por David Alaux y Eric Tosti

SINOPSIS: ¿Quién debe acudir al rescate cuando un misterioso supervillano cubre la jungla de espuma rosa que explota al contacto con el agua? Los Ases de la Jungla A menos de un mes de la temporada de lluvias, la carrera contrarreloj ha comenzado. Desde el Polo Norte hasta el Lejano Oriente, atravesando montañas, desiertos y océanos, nuestros héroes tendrán que recorrer el mundo en busca de un antídoto, ¡lejos de su selva favorita!

Las entradas pueden adquirirse in situ antes de la proyección en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.

¡Venta de palomitas a cargo de LANG Farm!

Zusammen mit dem Verein CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine) organisiert die Stadt Bitche eine Filmvorführung im Espace Cassin.

Für diese Vorführung für alle Altersgruppen zeigen wir Ihnen leles as de la jungle 2, unter der Regie von David Alaux und Eric Tosti

SYNOPSIS: Wen ruft man zu Hilfe, wenn ein mysteriöser Superschurke den Dschungel mit einem rosafarbenen Schaum überzieht, der bei Kontakt mit Wasser explodiert? Die Dschungel-Asse! Weniger als einen Monat vor Beginn der Regenzeit beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Vom Nordpol bis zum Fernen Osten, über Berge, Wüsten und Ozeane, müssen unsere Helden die Welt nach einem Gegenmittel durchkämmen – weit weg von ihrem Lieblingsdschungel!

Der Kauf der Eintrittskarten erfolgt vor der Vorstellung vor Ort per Bargeld, Scheck oder Kreditkarte.

Popcornverkauf durch die Ferme LANG!

