BOURSE AUX VÊTEMENTS 2 rue du Général Stuhl Bitche, 15 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Une bourse aux vêtements est organisée avec des tailles adultes et enfants, des jeux et jouets et des articles de puériculture. De la petite restauration sera proposée au long de cette journée.

Plus d’informations via le 03 87 06 63 51.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



A clothing fair will be held, with adult and children’s sizes, games and toys, and childcare items. Snacks and snacks will be available throughout the day.

For further information, call 03 87 06 63 51.

Habrá un mercadillo de ropa con tallas para adultos y niños, juegos y juguetes y artículos de puericultura. Durante todo el día habrá tentempiés y refrigerios.

Para más información, llame al 03 87 06 63 51.

Es wird eine Kleiderbörse mit Erwachsenen- und Kindergrößen, Spielen und Spielzeug sowie Babyartikeln organisiert. Kleine Snacks werden den ganzen Tag über angeboten.

Weitere Informationen unter 03 87 06 63 51.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU PAYS DE BITCHE