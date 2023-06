SÉANCE DE CINÉMA – LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3 2 rue du Général Stuhl Bitche, 18 juin 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection tout public, on vous propose le film, les gardiens de la galaxie 3, réalisé par James Gunn.

SYNOPSIS : Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Les billets pourront être achetés directement sur place le jour de la diffusion avant la séance, à l’espace Cassin. Paiement par espèces, chèques, CB.. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-18 22:00:00. 6 EUR.

2 rue du Général Stuhl Espace Cassin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



In partnership with CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), the town of Bitche is organizing a cinema screening at the Espace Cassin.

This all-ages screening will feature the film Guardians of the Galaxy 3, directed by James Gunn.

SYNOPSIS: Our favorite band of misfits has changed somewhat. Peter Quill, still mourning the loss of Gamora, must rally his team to defend the universe and protect one of his own. If he fails, this mission could well mark the end of the Guardians as we know them.

Tickets can be purchased on site at Espace Cassin on the day of the screening. Payment by cash, check or credit card.

En colaboración con la asociación CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ciudad de Bitche organiza una proyección de cine en el Espace Cassin.

La película de esta proyección pública es Guardianes de la Galaxia 3, dirigida por James Gunn.

SINOPSIS: Nuestra banda de inadaptados favorita ha cambiado un poco. Peter Quill, aún de luto por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Si fracasa, esta misión bien podría marcar el final de los Guardianes tal y como los conocemos.

Las entradas pueden adquirirse personalmente el día de la proyección, antes del espectáculo, en el Espace Cassin. Pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.

Zusammen mit dem Verein CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine) organisiert die Stadt Bitche eine Filmvorführung im Espace Cassin.

Für diese Vorführung für alle Zuschauer wird Ihnen der Film Guardians of the Galaxy 3 unter der Regie von James Gunn gezeigt.

SYNOPSIS: Unsere Lieblingsgruppe von Außenseitern hat sich etwas verändert. Peter Quill, der immer noch um Gamora trauert, muss sein Team zusammenstellen, um das Universum zu verteidigen und einen seiner eigenen Leute zu beschützen. Sollte diese Mission scheitern, könnte sie das Ende der Guardians, wie wir sie kennen, bedeuten.

Die Karten können am Tag der Ausstrahlung vor der Vorstellung direkt vor Ort im Espace Cassin gekauft werden. Zahlung in bar, per Scheck oder Kreditkarte.

