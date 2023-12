Ra’contines 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers Ra’contines 2 Rue du Général Duportail Pithiviers, 17 janvier 2024, Pithiviers. Pithiviers Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17 Ra’contines sur le thème : Histoire du soir, bonsoir.

Ra’contines sur le thème : Histoire du soir, bonsoir

Moment privilégié de lecture aux tout-petits

Pour les 0 – 3 ans EUR.

2 Rue du Général Duportail

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers Autres Code postal 45300 Lieu 2 Rue du Général Duportail Adresse 2 Rue du Général Duportail Ville Pithiviers Departement Loiret Lieu Ville 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Latitude 48.17354 Longitude 2.25684 latitude longitude 48.17354;2.25684

2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/