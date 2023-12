Concert de fin d’année 2 Rue du Général Duportail Pithiviers, 4 décembre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

Les professeurs et élèves de l’École municipale de musique offrent un concert pour la fin de l’année.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

2 Rue du Général Duportail

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Teachers and students of the École municipale de musique offer a concert to end the year

Profesores y alumnos de la École municipale de musique ofrecen un concierto de fin de curso

Lehrer und Schüler der Städtischen Musikschule geben ein Konzert zum Jahresende

