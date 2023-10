Thé, café, papote 2 Rue du Général Duportail Pithiviers, 7 octobre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

Discutions et échanges littéraires à la médiathèque Denis Poisson de Pithiviers..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

2 Rue du Général Duportail

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Literary discussions and exchanges at the Denis Poisson media library in Pithiviers.

Debates e intercambios literarios en la mediateca Denis Poisson de Pithiviers.

Diskussionen und literarischer Austausch in der Mediathek Denis Poisson in Pithiviers.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT GRAND PITHIVERAIS