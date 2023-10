Dégustation 2 rue du général de Gaulle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 4 novembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Rencontre avec Michel BION, Clos les Hauts Martins (AOC Lussac Saint Emilion).

Dégustation gratuite de 11h à 18h30. Nombreux cadeaux à gagner pour tout achat..

2023-11-04 11:00:00 fin : 2023-11-04 18:30:00. .

2 rue du général de Gaulle Table et Vins

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Meeting with Michel BION, Clos les Hauts Martins (AOC Lussac Saint Emilion).

Free tasting from 11am to 6.30pm. Numerous prizes to be won with every purchase.

Encuentro con Michel BION, Clos les Hauts Martins (AOC Lussac Saint Emilion).

Degustación gratuita de 11.00 a 18.30 h. Numerosos premios por cada compra.

Treffen mit Michel BION, Clos les Hauts Martins (AOC Lussac Saint Emilion).

Kostenlose Weinprobe von 11 Uhr bis 18.30 Uhr. Zahlreiche Geschenke bei jedem Kauf zu gewinnen.

