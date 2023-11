MARCHÉ DE NOËL 2 Rue du Général de Gaulle Mondelange, 2 décembre 2023, Mondelange.

Mondelange,Moselle

La ville de Mondelange et l’Amicale du Personnel communal vous proposent un week-end de fête à décembre.

Venez retrouver la magie de Noël et découvrir les produits du terroir à travers des différents stands artisanaux locaux au Marché de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

2 Rue du Général de Gaulle Salle Robert Honecker

Mondelange 57300 Moselle Grand Est



The town of Mondelange and the Amicale du Personnel communal are organizing a weekend of festivities in December.

Come and experience the magic of Christmas, and discover local produce at the various local craft stalls at the Christmas Market.

La ciudad de Mondelange y la Amicale du Personnel communal organizan un fin de semana festivo en diciembre.

Venga a vivir la magia de la Navidad y descubra los productos locales en los diferentes puestos de artesanía local del Mercado de Navidad.

Die Stadt Mondelange und die Amicale du Personnel communal (Freundeskreis des Gemeindepersonals) laden Sie im Dezember zu einem Festwochenende ein.

Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht verzaubern und entdecken Sie die regionalen Produkte an den verschiedenen Ständen des lokalen Handwerks auf dem Weihnachtsmarkt.

