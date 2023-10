Soirée Murder Mysterium 2 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 28 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Si vous êtes le roi de la déduction, frottez vous à l’énigme policière du murders Mysterium en incarnant l’un des personnages. Le 31/10 : parties à 14h, 16h, 18h et 21h..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 22:30:00. EUR.

2 Rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



If you’re the king of deduction, try your hand at the murders Mysterium mystery by playing one of the characters. On 31/10: games at 2pm, 4pm, 6pm and 9pm.

Si eres el rey de la deducción, ponte a prueba en el misterio de los asesinatos Mysterium interpretando a uno de los personajes. El 31/10: partidas a las 14.00, 16.00, 18.00 y 21.00 h.

Wenn Sie der König der Deduktion sind, reiben Sie sich an den kriminalistischen Rätseln des murders Mysterium, indem Sie in die Rolle einer der Figuren schlüpfen. Am 31.10.: Spiele um 14:00, 16:00, 18:00 und 21:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg