Tapis de conte à Isle 2 Rue du Général de Gaulle Isle, 6 septembre 2023, Isle.

Isle,Haute-Vienne

Au centre culturel Robert Margerit à Isle à partir de 10H,

L’heure de la rentrée vient de sonner. Retrouvez Poupette et ses contes pour les touts petits (enfants de moins de 3 ans), les premiers mercredis de chaque mois avec un thème différent !

Réservations obligatoires à partir du 29/088 au 05.55.43.20.59..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 . .

2 Rue du Général de Gaulle

Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the Robert Margerit cultural center in Isle from 10am,

It’s back to school time! Join Poupette and her tales for toddlers (children under 3), on the first Wednesday of every month, with a different theme!

Reservations required from 29/088 on 05.55.43.20.59.

En el centro cultural Robert Margerit de Isle a partir de las 10h,

¡La vuelta al cole! Acompañe a Poupette y sus cuentos para los más pequeños (menores de 3 años) el primer miércoles de cada mes, ¡con un tema diferente!

Es necesario reservar en el 29/088 en el 05.55.43.20.59.

Im Kulturzentrum Robert Margerit in Isle ab 10H,

Die Zeit des Schulanfangs ist gekommen. Poupette und ihre Geschichten für die ganz Kleinen (Kinder unter 3 Jahren) werden jeden ersten Mittwoch im Monat zu einem anderen Thema erzählt!

Reservierungen sind ab dem 29.08.88 unter 05.55.43.20.59 erforderlich.

