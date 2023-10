Jeux d’hiver – divers jeux 2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie, 4 février 2024, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Une journée de jeux pour tous les amateurs de 0 à 107 ans. Pour jouer, imaginer, tester, construire et découvrir en toute convivialité..

2024-02-04 fin : 2024-02-04 17:00:00. EUR.

2 rue du Foyer St Martin

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



A day of games for everyone from 0 to 107 years old. Play, imagine, test, build and discover in a friendly atmosphere.

Un día de juegos para todos, de 0 a 107 años. Juega, imagina, prueba, construye y descubre en un ambiente agradable.

Ein Tag voller Spiele für alle Fans von 0 bis 107 Jahren. Zum Spielen, Ausdenken, Testen, Bauen und Entdecken in geselliger Runde.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg