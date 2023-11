Festival Azilo 2 rue du Foyer Saint Martin Lapoutroie, 17 novembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Envie de voyager? Venez découvrir la musique, la danse, le chant, la cuisine… africaine lors de ce festival..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:30:00. EUR.

2 rue du Foyer Saint Martin

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Want to travel? Come and discover African music, dance, song and cuisine at this festival.

¿Le apetece viajar? Venga a descubrir la música, la danza, las canciones y la gastronomía africanas en este festival.

Lust zu reisen? Entdecken Sie bei diesem Festival afrikanische Musik, Tanz, Gesang und Küche.

