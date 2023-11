Soirée pop rock anglaise 2 Rue du Four Larche, 15 décembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Concert Pop Rock avec Spur Sy, de la bonne pop anglaises, de la bonne bière et un chouette plat réconfortant .What else?

Réservation 06 71 39 61 39.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

2 Rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Pop Rock concert with Spur Sy, good English pop, good beer and a nice comfort food – what else?

Bookings 06 71 39 61 39

Concierto de Pop Rock con Spur Sy, buen pop inglés, buena cerveza y un buen plato reconfortante, ¿qué más?

Reservas 06 71 39 61 39

Pop-Rock-Konzert mit Spur Sy, gutem englischen Pop, gutem Bier und einem guten, wärmenden Gericht – was sonst?

Reservierung 06 71 39 61 39

