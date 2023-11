Soirée concerts – burgers 2 Rue du Four Larche, 2 décembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Soirée avec 2 concerts: K’S Blues Trunck du blues teinté de rock, et 8 Me Again du bon rock progressif, accompagné d’un bon burger frites à (13,50€).

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

2 Rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Evening with 2 concerts: K’S Blues Trunck rock-tinged blues, and 8 Me Again good progressive rock, accompanied by a good burger and fries at (13.50?)

Una velada con 2 conciertos: K’S Blues Trunck blues con un toque rock, y 8 Me Again buen rock progresivo, acompañado de una buena hamburguesa con patatas fritas por (¿13,50?)

Abend mit 2 Konzerten: K’S Blues Trunck mit Blues und Rock und 8 Me Again mit gutem Progressive Rock, begleitet von einem guten Burger mit Pommes frites für (13,50?)

Mise à jour le 2023-11-21 par Brive Tourisme