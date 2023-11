Lancement de la bière de Noël à la Brasserie du Causse 2 Rue du Four Larche, 1 décembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Venez goûter notre bière de Noël qui sera à la pression, une belle ambrée chaleureuse avec ses notes épicées. Elle accompagnera parfaitement une raclette Dj Beat saura vous ambiancer.

Réservation conseillée 06 71 39 61 39.

2 Rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and taste our Christmas beer on draught, a lovely warm amber with spicy notes. A perfect accompaniment to a raclette? Dj Beat will put you in the mood.

Reservations recommended 06 71 39 61 39

Ven a probar nuestra cerveza navideña de barril, una encantadora cerveza ámbar cálida con notas especiadas. Es el acompañamiento perfecto para una raclette? Dj Beat te pondrá a tono.

Se recomienda reservar 06 71 39 61 39

Probieren Sie unser Weihnachtsbier, das vom Fass kommt. Es ist ein schöner, warmer Bernstein mit würzigen Noten. Es passt perfekt zu einem Raclette? Dj Beat wird Sie in Stimmung bringen.

Reservierung empfohlen 06 71 39 61 39

