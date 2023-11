Apéro voyageur à la Brasserie du Causse 2 rue du Four Larche, 25 novembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Venez découvrir un nouveau club de voyage, une toute nouvelle façon de partir à l’aventure.

Planche de charcuterie et chips offertes. un verre offert pour chaque participant + un cadeau à gagner pour une personne tirée au sort lors de cet évènement suivi d’un repas raclette party (14€) réservation conseillée au 06-07-88-66-8.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

2 rue du Four

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a new travel club, a whole new way of setting off on an adventure.

Complimentary charcuterie board and chips. A free drink for each participant + a gift to be won by a person chosen at random during the event, followed by a raclette party (14?) reservation recommended: 06-07-88-66-8

Venga a descubrir un nuevo club de viajes, una nueva forma de lanzarse a la aventura.

Tabla de embutidos y patatas fritas de cortesía. Una bebida gratis para cada participante + un premio que ganará una persona sorteada en el acto, seguido de una raclette (14?) se recomienda reservar: 06-07-88-66-8

Entdecken Sie einen neuen Reiseclub, eine ganz neue Art, Abenteuer zu erleben.

Ein Glas für jeden Teilnehmer + ein Geschenk für eine Person, die bei dieser Veranstaltung ausgelost wird, gefolgt von einer Raclette-Party (14?) Reservierung unter 06-07-88-66-8 empfohlen

Mise à jour le 2023-11-21 par Brive Tourisme