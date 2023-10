Soirée Concert « Beaujolais pas nouveau » 2 Rue du Four Larche, 17 novembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Vous pourrez découvrir une belle sélection de Beaujolais Pas Nouveau, issue de vignerons authentiques ainsi que plusieurs bières du Beaujolais ! Le groupe HONKY TONK MEN Pop Rock viendra animer la soirée.

Réservation au 06 71 39 61 39.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

2 Rue du Four Brasserie du Causse

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



You’ll be able to discover a fine selection of Beaujolais Pas Nouveau, from authentic winegrowers, as well as several Beaujolais beers! The HONKY TONK MEN Pop Rock band will liven up the evening.

Reservations on 06 71 39 61 39

Podrá descubrir una excelente selección de Beaujolais Pas Nouveau, de auténticos viticultores, así como varias cervezas de Beaujolais El grupo de Pop Rock HONKY TONK MEN amenizará la velada.

Reserva en el 06 71 39 61 39

Sie können eine schöne Auswahl an Beaujolais Pas Nouveau von authentischen Winzern sowie mehrere Biere aus dem Beaujolais entdecken! Die Pop-Rock-Band HONKY TONK MEN wird den Abend musikalisch untermalen.

Reservierung unter 06 71 39 61 39

Mise à jour le 2023-10-19 par Brive Tourisme