Soirée concert « Beaujolais nouveau » 2 Rue du Four Larche, 16 novembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Cette année la Brasserie met les bouchées doubles pour fêter le Beaujolais Nouveau… Comme l’année dernière, vous pourrez découvrir une belle sélection issue de vignerons authentiques ainsi que plusieurs bières du Beaujolais ! Et le clou du spectacle, ce sera le groupe « Appelle tes Copains » qui va mettre une ambiance de folie !!!

Réservation au 06 71 39 61 39.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

2 Rue du Four Brasserie du Causse

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This year, the Brasserie is pulling out all the stops to celebrate Beaujolais Nouveau… Like last year, you’ll be able to discover a fine selection from authentic winegrowers, as well as several Beaujolais beers! And the highlight of the show will be the group « Appelle tes Copains », who’ll be putting on a real party atmosphere!

Reservations on 06 71 39 61 39

Este año, la Brasserie se viste de gala para celebrar el Beaujolais Nouveau… Al igual que el año pasado, podrá descubrir una cuidada selección de auténticos viticultores, así como varias cervezas de Beaujolais Y el plato fuerte del espectáculo será el grupo « Appelle tes Copains », ¡que pondrá un ambiente de locura!

Para reservar, llame al 06 71 39 61 39

Dieses Jahr legt sich die Brasserie doppelt ins Zeug, um den Beaujolais Nouveau zu feiern… Wie im letzten Jahr können Sie eine schöne Auswahl entdecken, die von authentischen Winzern stammt, sowie mehrere Biere aus dem Beaujolais! Und der Höhepunkt des Spektakels wird die Gruppe « Appelle tes Copains » sein, die für eine ausgelassene Stimmung sorgen wird!!!

Reservierung unter 06 71 39 61 39

Mise à jour le 2023-10-19 par Brive Tourisme