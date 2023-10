Soirée Karaoké 2 Rue du Four Larche, 10 novembre 2023, Larche.

Larche,Corrèze

Venez chanter et vous amuser au Karaoké à la Brasserie tout en dégustant de bons produits de Corrèze et de la bonne bière, des cocktails et du vin.

Réservation au 06 71 39 61 39.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

2 Rue du Four Brasserie du Causse

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and sing along to Karaoke at the Brasserie, while enjoying fine Corrèze produce and good beer, cocktails and wine.

Book on 06 71 39 61 39

Venga a cantar y disfrutar del karaoke en la Brasserie, mientras degusta productos locales de Corrèze, buena cerveza, cócteles y vino.

Reservas en el 06 71 39 61 39

Singen und amüsieren Sie sich beim Karaoke in der Brasserie, während Sie gute Produkte aus der Corrèze und gutes Bier, Cocktails und Wein probieren.

Reservierung unter 06 71 39 61 39

Mise à jour le 2023-10-19 par Brive Tourisme