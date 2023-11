Visite en famille : Visit pursuit 2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis, 30 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Profitez d’une visite des collections pour apprendre un maximum d’anecdotes sur les artistes du musée et leurs œuvres..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . 4 EUR.

2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Take a tour of the collections to learn as many anecdotes as possible about the museum?s artists and their works.

Recorra las colecciones y conozca todas las anécdotas que pueda sobre los artistas del museo y su obra.

Erfahren Sie bei einem Rundgang durch die Sammlungen so viele Anekdoten wie möglich über die Künstler des Museums und ihre Werke.

