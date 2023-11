Visite flash 2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis, 28 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez découvrir les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de la médiatrice !.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . 4 EUR.

2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover the museum?s collections based on a mysterious and unusual theme that will change according to the day? and the mood of the mediator!

Venga a descubrir las colecciones del museo en torno a un tema misterioso e insólito que cambiará según el día… ¡y el humor del intérprete!

Entdecken Sie die Sammlungen des Museums anhand eines geheimnisvollen und ungewöhnlichen Themas, das sich je nach Tag? und Laune der Vermittlerin ändert!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS