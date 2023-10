Atelier en famille 2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis, 4 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Créez un jeu inspiré du « Qui est-ce » en mélangeant les personnages des collections et vos proches..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Create a game inspired by « Who is this? » by mixing characters from the collections with your loved ones.

Crea un juego inspirado en « ¿Quién es? » mezclando personajes de las colecciones con tus amigos y familiares.

Erstellen Sie ein Spiel, das von « Wer ist es? » inspiriert ist, indem Sie die Figuren aus den Sammlungen und Ihre Verwandten mischen.

