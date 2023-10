Journée Européenne des Amis de Musées 2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis, 8 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Pour les journées européennes des amis des musées, allez à la rencontre des membres de la société des amis du musée Girodet..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. 4 EUR.

2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



For the European Days of Friends of Museums, meet the members of the Société des Amis du Musée Girodet.

Con motivo de las Jornadas Europeas de los Amigos de los Museos, conozca a los miembros de la Sociedad de Amigos del Museo Girodet.

Lernen Sie anlässlich der Europäischen Tage der Museumsfreunde die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Girodet-Museums kennen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT MONTARGIS