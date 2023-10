ATELIER COSMÉTIQUE AU NATUREL À PORNIC 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic, 17 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, l’Agglo vous propose un atelier pour fabriquer vous-même vos dentifrice, déodorant, baume à lèvres… Garantie sans emballages plastiques et sans produits toxiques..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 19:30:00. .

2 rue du Dr Ange Guépin ZAC de la Chaussée

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Week for Waste Reduction, the Agglo is offering a workshop to help you make your own toothpaste, deodorant, lip balm? Guaranteed free of plastic packaging and toxic products.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, Agglo organiza un taller para que puedas fabricar tu propia pasta de dientes, desodorante, bálsamo labial, etc Garantizamos que no contienen envases de plástico ni productos tóxicos.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung bietet Ihnen die Agglo einen Workshop an, in dem Sie Ihre Zahnpasta, Ihr Deodorant oder Ihren Lippenbalsam selbst herstellen können Garantiert ohne Plastikverpackungen und Giftstoffe.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire