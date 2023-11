Marché de Noël 2 rue du Donjon Les Cars, 10 décembre 2023, Les Cars.

Les Cars,Haute-Vienne

Exposants seront au rendez-vous pour vous partager leurs gourmandises et créations artisanales.

Visite du père noël entre 15h et 16h..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

2 rue du Donjon Salle des fêtes

Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibitors will be on hand to share their delicacies and craft creations.

Visit from Santa Claus between 3 and 4 pm.

Los expositores compartirán sus delicias y creaciones artesanales.

Visita de Papá Noel entre las 15:00 y las 16:00.

Aussteller werden anwesend sein, um ihre Leckereien und handwerklichen Kreationen mit Ihnen zu teilen.

Besuch des Weihnachtsmanns zwischen 15 und 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus