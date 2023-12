Viens voir les magiciens 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale Catégories d’Évènement: Cancale

Cancale
Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:30:00

fin : 2023-12-27 . La magie réputée de Jan Madd dresse un florilège pétillant de tableaux où se mêlent humour, mystères et curiosités dans la tradition séculaire des grands maîtres magiciens. Il se produit avec Chantal Saint-Jean, dans le rôle de « Choupinet », le clown romantique et baroque, le temps d’un spectacle de magie, amusant, interactif et coloré, à la découverte de l’univers merveilleux et insolite de la prestidigitation. Spectacle familial tout public. .

2 Rue du Docteur et Madame Cocar L’Amérance

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

