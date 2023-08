JEP 2023 – PORTES OUVERTES D’ATELIERS ET CONCERT 2 Rue du Docteur Cayla Sainte-Valière, 16 septembre 2023, Sainte-Valière.

Sainte-Valière,Aude

Visite de la maison et concert musical avec l’artiste australienne Ania Reynolds. Ania, issue du monde du cirque, est compositrice, saxophoniste et pianiste. Concert dans le jardin à l’ombre. Buvette disponible sur place..

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

2 Rue du Docteur Cayla

Sainte-Valière 11120 Aude Occitanie



House tour and musical concert with Australian artist Ania Reynolds. Ania, who comes from the circus world, is a composer, saxophonist and pianist. Concert in the shady garden. Refreshments available on site.

Visita a la casa y concierto musical con la artista australiana Ania Reynolds. Ania procede del mundo del circo y es compositora, saxofonista y pianista. Concierto en el jardín a la sombra. Refrescos disponibles in situ.

Besuch des Hauses und musikalisches Konzert mit der australischen Künstlerin Ania Reynolds. Ania, die aus der Zirkuswelt stammt, ist Komponistin, Saxophonistin und Pianistin. Konzert im schattigen Garten. Getränke vor Ort erhältlich.

