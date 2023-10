MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 2 Rue du Dabaladou lieu dit Laubournas Autignac, 25 novembre 2023, Autignac.

Autignac,Hérault

Marché de Noël solidaire organisé par l’association A.H.I (Assistance Humanitaire Internationale)

différents stands proposeront des sujets, objets et produits pour les cadeaux, déco de sapin le tout réalisé par des artisans, associations.

Entrée public libre

Tarif : emplacement avec 1 table de 1,85 x 0,77 avec 1 chaise.

12€ la journée ou 20€ forfait 2 jours.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

2 Rue du Dabaladou

lieu dit Laubournas

Autignac 34480 Hérault Occitanie



Christmas market organized by the A.H.I (Assistance Humanitaire Internationale) association

various stands will be selling items and products for gifts, and tree decorations, all made by craftsmen and associations.

Free admission

Price: 1 table 1.85 x 0.77 with 1 chair.

12? per day or 20? for 2 days

Mercadillo Navideño Solidario organizado por la asociación A.H.I (Assistance Humanitaire Internationale)

varios puestos venderán artículos y productos de regalo, adornos para el árbol de Navidad, todo ello realizado por artesanos y asociaciones.

Entrada gratuita

Precio: parcela con 1 mesa de 1,85 x 0,77 y 1 silla.

12? por día o 20? por 2 días

Solidarischer Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein A.H.I (Assistance Humanitaire Internationale)

an verschiedenen Ständen werden Themen, Gegenstände und Produkte für Geschenke und Baumschmuck angeboten, die von Handwerkern und Vereinen hergestellt werden.

Freier Eintritt für die Öffentlichkeit

Preis: Stellplatz mit einem Tisch von 1,85 x 0,77 m und einem Stuhl.

12? pro Tag oder 20? für 2 Tage

