Exposition photographique de M. Petit 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne, 10 octobre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Exposition photographique de Bernard Petit, photographe et plasticien à l’office de tourisme. Toujours l’oeil en éveil, il est à la recherche de l’insolite, dans des lieux qui nous sont pourtant familiers, mais que nous n’avions jamais vus ainsi. Diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Paris et de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, Bernard Petit a participé à de nombreuses expositions en France et à travers le monde grâce aux tapisseries contemporaines qu’il réalisait.

Thématique exposée à l’office de tourisme : La Garonne.

2023-10-10 fin : 2023-11-30 18:00:00. EUR.

2 rue du Cros Office de Tourisme

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Photographic exhibition by Bernard Petit, photographer and visual artist, at the tourist office. Always on the lookout, he’s always on the lookout for the unusual, in places we’re familiar with but have never seen before. A graduate of the Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Paris and the Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, Bernard Petit has taken part in numerous exhibitions in France and around the world, thanks to his contemporary tapestries.

Theme exhibited at the tourist office: The Garonne River

Exposición fotográfica de Bernard Petit, fotógrafo y artista visual, en la Oficina de Turismo. Siempre en busca de lo insólito, en lugares que nos son familiares pero que nunca hemos visto. Diplomado por la Escuela Superior de Artes Aplicadas de París y la Escuela Nacional de Artes Decorativas de Aubusson, Bernard Petit ha participado en numerosas exposiciones en Francia y en todo el mundo gracias a sus tapices contemporáneos.

Tema expuesto en la oficina de turismo: El Garona

Fotoausstellung von Bernard Petit, Fotograf und bildender Künstler, in der Touristeninformation. Immer mit wachem Auge ist er auf der Suche nach dem Ungewöhnlichen, an Orten, die uns zwar vertraut sind, die wir aber noch nie so gesehen haben. Bernard Petit, der an der Ecole Supérieure des Arts Appliqués in Paris und der Ecole Nationale des Arts Décoratifs in Aubusson studierte, nahm dank seiner zeitgenössischen Wandteppiche an zahlreichen Ausstellungen in Frankreich und auf der ganzen Welt teil.

Im Fremdenverkehrsamt ausgestelltes Thema: Die Garonne

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Cadillac-Podensac