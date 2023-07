Balade des carrelets 2 rue du Cros Cadillac-sur-Garonne, 17 août 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Dans le cadre du Festival « Nuit des carrelets », l’office de tourisme propose une balade à pied à la découverte de la bastide de Cadillac-sur-Garonne, des bords de Garonne et de ses cabanes de pêche, en empruntant l’ancien chemin de halage.

La balade commentée sera ponctuée d’arrêts dans des carrelets ouverts par des particuliers.

Vous serez accueillis sur une cabane pour une expérience artistique : Emmanuel Lambert réalisera une prestation théâtrale « histoire Géopolitique de l’amour » ; une histoire pleine de désirs et de tendresse, une réflexion poétique sur notre société.

La balade se terminera par une croisière de 45 minutes à bord de l’Hermine, agrémentée d’un verre de vin ou jus de raisin..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 00:00:00. EUR.

2 rue du Cros Office de Tourisme

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Nuit des carrelets » festival, the tourist office is proposing a walking tour of the bastide town of Cadillac-sur-Garonne, the banks of the Garonne and its fishing huts, along the old towpath.

The walk will include stops at fishing huts opened by private owners.

You’ll be welcomed into a hut for an artistic experience: Emmanuel Lambert will give a theatrical performance of « Histoire Géopolitique de l’amour », a story full of desire and tenderness, a poetic reflection on our society.

The tour ends with a 45-minute cruise aboard the Hermine, accompanied by a glass of wine or grape juice.

En el marco de la « Nuit des carrelets », la oficina de turismo propone un paseo por el antiguo camino de sirga para descubrir la ciudad bastida de Cadillac-sur-Garonne, las orillas del Garona y sus casetas de pescadores.

El paseo estará salpicado de paradas en cabañas de pescadores abiertas por propietarios privados.

Le acogerán en una cabaña de pescadores para vivir una experiencia artística: Emmanuel Lambert representará « Histoire Géopolitique de l’amour », una historia llena de deseo y ternura, una reflexión poética sobre nuestra sociedad.

La visita finalizará con un crucero de 45 minutos a bordo del Hermine, rematado con un vaso de vino o zumo de uva.

Im Rahmen des Festivals « Nuit des carrelets » bietet das Fremdenverkehrsamt einen Spaziergang an, bei dem Sie die Bastide von Cadillac-sur-Garonne, die Ufer der Garonne und ihre Fischerhütten auf dem alten Treidelpfad entdecken können.

Der kommentierte Spaziergang wird von Stopps an den von Privatpersonen geöffneten Kiemen unterbrochen.

Sie werden auf einer Hütte für eine künstlerische Erfahrung empfangen: Emmanuel Lambert wird eine Theateraufführung « Geschichte Geopolitik der Liebe » realisieren; eine Geschichte voller Sehnsüchte und Zärtlichkeit, eine poetische Reflexion über unsere Gesellschaft.

Der Spaziergang endet mit einer 45-minütigen Bootsfahrt an Bord der Hermine, die mit einem Glas Wein oder Traubensaft abgerundet wird.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Cadillac-Podensac