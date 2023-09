Exposition de peinture au centre culturel de Port en Bessin-Huppain 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain, 29 septembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Originaire de Morlaix, Jean OSTOVANY s’est intéressé à la peinture dès son plus jeune âge. À douze ans, il copiait déjà des tableaux de peintres impressionnistes. Parallèlement à ses études de médecine, il a pu perfectionner sa technique grâce aux enseignements du peintre paysagiste René Ricard et à son intérêt constant pour l’art contemporain. Il expose régulièrement en Normandie depuis la fin des années 1980.

Profondément inspiré par la nature qu’il affectionne et n’a de cesse de vouloir représenter, son approche du monde sensible nous apparaît très singulière. Il porte sur celui-ci un regard nouveau, et nous entraîne à passer de l’univers tel que nous le percevons, à une vision allant du macrocosme au microcosme : En décalant le regard, un autre monde apparaît, un fragment devient un tout, paradoxe de la perception entre l’infiniment grand et l’infinitésimal nous déclare-t-il. Si l’art du paysage domine son oeuvre, les natures mortes sont très présentes, et la figure humaine s’inscrit désormais dans son univers sublimé.

Adepte des techniques mixtes, il travaille sur toile ou papier, encres pastels secs et acrylique, ajoutant graines ou brou de noix pour révéler, tout particulièrement dans ses marines, à la fois le mouvement et l’immensité dans les contrastes les plus sombres qu’il décline à l’infini. En 2018, son matériau de prédilection devient la cendre de bois, qui est mêlée habilement à l’acrylique avant d’être appliquée, et qui sert également à la finalisation des oeuvres par méthode de projection. Ce matériau semble être le symbole de la sublimation de la nature dans sa splendeur infinie. L’artiste se joue des effets-matières ainsi créés avec beaucoup de spontanéité, cherchant à surprendre toujours un peu plus le spectateur. La palette sert parfaitement une volonté de sobriété omniprésente, jouant aussi sur les valeurs de noir et de gris, de blanc et d’ocre. Elle s’enrichit de couleurs vives dans les oeuvres plus récentes où il introduit des personnages très stylisés.

On retrouve dans l’art de Jean OSTOVANY à la fois l’influence du paysage chinois ancien qu’il admire, la rigueur de l’Abstraction, l’importance de la gestuelle qui rappelle l’Expressionnisme abstrait, et surtout une forme de poétique de l’Art Informel qui supprime le modelé au profit de la planéité. Comme dans l’Art Informel, la matière et le geste dominent, et cette matière surgit du mélange chromatique, lui-même matière. L’oeuvre de Jean OSTOVANY, en déployant une rhétorique vigoureuse d’une grande efficacité, est bien la projection originale et inédite du monde intérieur de l’artiste.

Francine BUNEL-MALRAS, historienne de l’art.

Vendredi 2023-09-29 10:00:00 fin : 2023-10-20 18:00:00. .

2 rue du Croiseur Montcalm centre culturel Léopold Sédar Senghor

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



A native of Morlaix, Jean OSTOVANY’s interest in painting began at an early age. By the age of twelve, he was already copying paintings by Impressionist artists. Parallel to his medical studies, he perfected his technique thanks to the teachings of landscape painter René Ricard and his ongoing interest in contemporary art. He has exhibited regularly in Normandy since the late 1980s.

Deeply inspired by nature, which he loves and never ceases to want to represent, his approach to the sensory world is highly singular. He takes a fresh look at it, taking us from the universe as we perceive it, to a vision ranging from the macrocosm to the microcosm: By shifting our gaze, another world appears, a fragment becomes a whole, a paradox of perception between the infinitely large and the infinitesimal, he tells us. Although landscape art dominates his work, still lifes are very much in evidence, and the human figure is now part of his sublimated universe.

An adept of mixed techniques, he works on canvas or paper, in dry pastel and acrylic inks, adding seeds or walnut stain to reveal, particularly in his seascapes, both movement and immensity in the darkest contrasts, which he declines ad infinitum. In 2018, his material of choice becomes wood ash, which is skilfully mixed with acrylic before being applied, and is also used to finalize the works by projection method. This material seems to symbolize the sublimation of nature in all its infinite splendor. The artist plays with the material effects thus created with great spontaneity, seeking to surprise the viewer ever more. The palette is perfectly suited to an omnipresent desire for sobriety, playing on the values of black and grey, white and ochre. It is enriched by bright colors in more recent works, where he introduces highly stylized characters.

Jean OSTOVANY’s art combines the influence of the ancient Chinese landscape he admires, the rigor of Abstraction, the importance of gesture reminiscent of Abstract Expressionism, and above all, a form of Informal Art poetics that does away with modeling in favor of flatness. As in Art Informel, material and gesture dominate, and this material emerges from the chromatic mix, itself material. Jean OSTOVANY’s work, with its vigorous, highly effective rhetoric, is the original, unprecedented projection of the artist’s inner world.

Francine BUNEL-MALRAS, art historian

Natural de Morlaix, Jean OSTOVANY se interesó por la pintura desde muy joven. A los doce años ya copiaba cuadros de artistas impresionistas. Paralelamente a sus estudios de medicina, pudo perfeccionar su técnica gracias a las enseñanzas del paisajista René Ricard y a su continuo interés por el arte contemporáneo. Expone regularmente en Normandía desde finales de los años ochenta.

Profundamente inspirado por la naturaleza, que ama y no cesa de querer representar, su aproximación al mundo de los sentidos es muy singular. Nos lleva del universo tal y como lo percibimos a una visión que va del macrocosmos al microcosmos: al desplazar la mirada, aparece otro mundo, un fragmento se convierte en un todo, una paradoja de la percepción entre lo infinitamente grande y lo infinitesimal, nos dice. Aunque el paisaje domina su obra, las naturalezas muertas están muy presentes, y la figura humana forma ya parte de su universo sublimado.

Adepto de las técnicas mixtas, trabaja sobre lienzo o papel, en pastel seco y tintas acrílicas, añadiendo semillas o tinte de nuez para revelar, particularmente en sus paisajes marinos, tanto el movimiento como la inmensidad en los contrastes más oscuros que declina hasta el infinito. En 2018, su material favorito es la ceniza de madera, que mezcla hábilmente con acrílico antes de aplicarla, y que también utiliza para el acabado de las obras por proyección. Este material parece simbolizar la sublimación de la naturaleza en todo su esplendor infinito. El artista juega con los efectos materiales creados con gran espontaneidad, buscando siempre sorprender un poco más al espectador. La paleta se adapta perfectamente a una omnipresente voluntad de sobriedad, jugando con los valores del negro y el gris, el blanco y el ocre. Se enriquece con colores vivos en obras más recientes, en las que introduce personajes muy estilizados.

El arte de Jean OSTOVANY combina la influencia de los antiguos paisajes chinos que admiraba, el rigor de la Abstracción, la importancia de los gestos que recuerdan al Expresionismo Abstracto y, sobre todo, una poética del Arte Informal que prescinde del modelado en favor de la planitud. Como en el Arte Informal, dominan la materia y el gesto, y esta materia surge de la mezcla cromática, ella misma materia. La obra de Jean OSTOVANY, de una retórica vigorosa y muy eficaz, es una proyección original y original del mundo interior del artista.

Francine BUNEL-MALRAS, historiadora del arte

Der aus Morlaix stammende Jean OSTOVANY interessierte sich schon in jungen Jahren für die Malerei. Mit zwölf Jahren kopierte er bereits Bilder von impressionistischen Malern. Neben seinem Medizinstudium konnte er seine Technik dank der Unterweisungen des Landschaftsmalers René Ricard und seines anhaltenden Interesses an zeitgenössischer Kunst perfektionieren. Seit Ende der 1980er Jahre stellt er regelmäßig in der Normandie aus.

Er ist tief von der Natur inspiriert, die er liebt und immer wieder darstellen möchte, und sein Zugang zur sinnlich wahrnehmbaren Welt erscheint uns sehr einzigartig. Er wirft einen neuen Blick auf die Welt und führt uns vom Universum, wie wir es wahrnehmen, zu einer Vision, die vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos reicht: Wenn man den Blick verschiebt, erscheint eine andere Welt, ein Fragment wird zu einem Ganzen, ein Paradox der Wahrnehmung zwischen dem unendlich Großen und dem unendlich Kleinen, erklärt er uns. Auch wenn die Landschaftskunst sein Werk dominiert, sind Stillleben sehr präsent, und die menschliche Figur ist nun Teil seines sublimierten Universums.

Als Anhänger von Mischtechniken arbeitet er auf Leinwand oder Papier, mit trockener Pastell- und Acryltinte und fügt Samen oder Nussschalen hinzu, um, besonders in seinen Seestücken, sowohl Bewegung als auch Unermesslichkeit in den dunkelsten Kontrasten zu enthüllen, die er unendlich variiert. Im Jahr 2018 wird sein bevorzugtes Material zu Holzasche, die vor dem Auftragen geschickt mit Acrylfarbe vermischt wird und auch zur Fertigstellung der Werke durch eine Spritzmethode dient. Dieses Material scheint ein Symbol für die Sublimierung der Natur in ihrer unendlichen Pracht zu sein. Die Künstlerin spielt mit den so geschaffenen Materialeffekten mit großer Spontaneität und versucht, den Betrachter immer ein wenig mehr zu überraschen. Die Palette dient perfekt dem Willen zur allgegenwärtigen Nüchternheit und spielt auch mit den Werten von Schwarz und Grau, Weiß und Ocker. In seinen neueren Werken, in denen er stark stilisierte Figuren einführt, wird sie durch kräftige Farben bereichert.

In der Kunst von Jean OSTOVANY findet man sowohl den Einfluss der alten chinesischen Landschaft, die er bewunderte, als auch die Strenge der Abstraktion, die Bedeutung der Gestik, die an den abstrakten Expressionismus erinnert, und vor allem eine Form der Poetik der informellen Kunst, die die Modellierung zugunsten der Flächigkeit aufhebt. Wie in der Informellen Kunst dominieren Materie und Geste, und diese Materie entsteht aus der chromatischen Mischung, die selbst Materie ist. Das Werk von Jean OSTOVANY entfaltet eine kraftvolle Rhetorik von großer Wirksamkeit und ist eine originelle und neuartige Projektion der inneren Welt des Künstlers.

Francine BUNEL-MALRAS, Kunsthistorikerin

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité