Exposition des photographies de Gilles Régnier : Les grandes marées. 2 rue du croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain, 21 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

« J’ai commencé ce travail photographique en août 2005, à partir de mon observation d’un lieu, à marée basse, puis l’imprévu, quelques heures suivantes.

Regarder une grande marée, qui défile devant nos yeux, en quelques heures, et s’immerger dans un phénomène naturel. Voir les richesses du relief, des parcs à huîtres à la faune et flore marine, et découvrir sa face cachée. C’est aussi la notion du mouvement de l’eau dans l’espace et le temps, imperceptible à l’oeil nu, que j’ai voulu exprimer par l’amplitude et le rythme des flux. La nature donne son tempo, en nous faisant oublier, combien, parfois, nous sommes pressés.

Cette investigation photographique des marées de vives-eaux, s’est achevée à la marée du siècle, en mars 2015. » Ainsi on voyage de la Pointe du Grouin (Bretagne) au cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), en passant par la baie du Mont-Saint-Michel, du Cotentin jusqu’à la baie de Seine, puis de la côte d’Albâtre jusqu’à la baie de Somme.

Gilles Régnier – gilles@gillesregnier.com Livres – diffusion@gillesregnier.com.

Vendredi 2023-07-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-25 12:30:00. .

2 rue du croiseur Montcalm centre culturel Léopold Sédar Senghor

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



« I began this photographic work in August 2005, from my observation of a place, at low tide, then the unexpected, a few hours later.

Watching a great tide pass before our eyes in the space of a few hours, and immersing ourselves in a natural phenomenon. See the richness of the landscape, from oyster beds to marine flora and fauna, and discover its hidden face. It’s also the notion of the movement of water in space and time, imperceptible to the naked eye, that I wanted to express through the amplitude and rhythm of the flows. Nature sets the tempo, making us forget how hurried we sometimes are.

This photographic investigation of spring tides ended at the tide of the century, in March 2015. » In this way, we travel from the Pointe du Grouin (Brittany) to Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), via the Bay of Mont-Saint-Michel, from the Cotentin to the Bay of the Seine, then from the Côte d’Albâtre to the Bay of the Somme.

« Comencé este trabajo fotográfico en agosto de 2005, a partir de la observación de un lugar durante la marea baja, y de lo inesperado, unas horas más tarde.

Ver pasar ante nuestros ojos una gran marea en el espacio de unas horas, y sumergirnos en un fenómeno natural. Ver la riqueza del paisaje, desde los criaderos de ostras hasta la flora y fauna marinas, y descubrir su cara oculta. Es también la noción del movimiento del agua en el espacio y el tiempo, imperceptible a simple vista, lo que he querido expresar a través de la amplitud y el ritmo de los flujos. La naturaleza marca el tempo, haciéndonos olvidar lo apresurados que somos a veces.

Esta investigación fotográfica sobre las mareas vivas concluyó con la marea del siglo, en marzo de 2015 Viajamos desde la Pointe du Grouin (Bretaña) hasta el Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), pasando por la bahía del Mont-Saint-Michel, desde la península de Cotentin hasta la bahía del Sena, y luego desde la Côte d’Albâtre hasta la bahía del Somme.

« Ich habe diese fotografische Arbeit im August 2005 begonnen, ausgehend von meiner Beobachtung eines Ortes bei Ebbe und dem Unvorhergesehenen, einige Stunden später.

Eine große Flut zu beobachten, die in wenigen Stunden vor unseren Augen abläuft, und in ein Naturphänomen einzutauchen. Den Reichtum des Reliefs, von den Austernparks bis zur Meeresfauna und -flora, zu sehen und seine verborgene Seite zu entdecken. Es ist auch die Vorstellung von der Bewegung des Wassers in Raum und Zeit, die für das bloße Auge nicht wahrnehmbar ist, die ich durch die Amplitude und den Rhythmus der Ströme zum Ausdruck bringen wollte. Die Natur gibt ihr Tempo vor und lässt uns vergessen, wie sehr wir es manchmal eilig haben.

Diese fotografische Untersuchung der Springfluten endete mit der Jahrhundertflut im März 2015. » So reist man von der Pointe du Grouin (Bretagne) zum Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), durch die Bucht von Mont-Saint-Michel, vom Cotentin bis zur Bucht der Seine, dann von der Alabasterküste bis zur Bucht der Somme.

