Un regard sur le Sénégal 2 rue du croiseur Montcalm, 17 février 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Jean Michel Thomine, passionné depuis toujours par la photographie et Nikoniste de coeur. Après une vie professionnelle bien remplie, il est photographe professionnel depuis 4 ans. Le travail qu’il présente au Centre culturel Léopld Sédar Senghor, est une série de photographies réalisées au Sénégal lors d’une mission humanitaire en avril 2021. Ces photographies ont été réalisées sur île de Gorée, à Saint Louis du Sénégal et autour de Foundiougne, lieu de la mission. Cette mission créée depuis 25 ans a pour but l’aide aux populations locales. Elle se décline en différentes actions ; en premier lieu, dans des dispensaires avec une équipe de médecins et infirmiers ; mais aussi par des aides au plus démunis à travers la distribution de vêtements, lunettes et jouets ; aides à la formation professionnelle à travers des micro-crédits ; parrainages d’enfants et divers actions ciblées pour amélioration de la vie locale (ex : budget pour la construction d’une classe maternelle). Pour ce regard sur le Sénégal, Jean-Michel Thomine vous propose deux axes photographiques : en premier des portraits en Noir et blanc, en second des clichés en couleur illustrant des moments de vie..

Vendredi 2023-02-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-28 12:30:00. .

2 rue du croiseur Montcalm Centre culturel Léopold Sédar Senghor

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Jean Michel Thomine has always been passionate about photography and is a Nikonist at heart. After a busy professional life, he has been a professional photographer for 4 years. The work he presents at the Léopld Sédar Senghor Cultural Centre is a series of photographs taken in Senegal during a humanitarian mission in April 2021. These photographs were taken on the island of Gorée, in Saint Louis of Senegal and around Foundiougne, the location of the mission. This mission was created 25 years ago with the aim of helping local populations. It is divided into different actions; firstly, in dispensaries with a team of doctors and nurses; but also by aid to the most destitute through the distribution of clothes, glasses and toys; aid for professional training through micro-credits; sponsorship of children and various targeted actions to improve local life (e.g.: budget for the construction of a kindergarten). For this look at Senegal, Jean-Michel Thomine proposes two photographic axes: first, black and white portraits, and second, colour shots illustrating moments of life.

Jean Michel Thomine siempre ha sido un apasionado de la fotografía y es un Nikonista de corazón. Tras una ajetreada vida profesional, es fotógrafo profesional desde hace 4 años. La obra que presenta en el Centro Cultural Léopld Sédar Senghor es una serie de fotografías tomadas en Senegal durante una misión humanitaria en abril de 2021. Estas fotografías fueron tomadas en la isla de Gorée, en San Luis de Senegal y en los alrededores de Foundiougne, lugar de la misión. Esta misión se creó hace 25 años con el objetivo de ayudar a las poblaciones locales. Se articula en distintas acciones; en primer lugar, en dispensarios con un equipo de médicos y enfermeros; pero también mediante la ayuda a los más indigentes a través de la distribución de ropa, gafas y juguetes; la ayuda a la formación profesional mediante microcréditos; el apadrinamiento de niños y diversas acciones puntuales para mejorar la vida local (por ejemplo: presupuesto para la construcción de una guardería). Para esta mirada sobre Senegal, Jean-Michel Thomine propone dos ejes fotográficos: por un lado, retratos en blanco y negro, y por otro, instantáneas en color que ilustran momentos de la vida.

Jean Michel Thomine ist seit jeher von der Fotografie begeistert und von Herzen Nikonist. Nach einem erfüllten Berufsleben ist er seit vier Jahren Berufsfotograf. Die Arbeit, die er im Kulturzentrum Léopld Sédar Senghor präsentiert, ist eine Reihe von Fotografien, die während einer humanitären Mission im April 2021 im Senegal entstanden sind. Die Fotos wurden auf der Insel Gorée, in St. Louis im Senegal und in der Umgebung von Foundiougne, dem Ort der Mission, aufgenommen. Diese seit 25 Jahren bestehende Mission hat zum Ziel, der lokalen Bevölkerung zu helfen. Dies geschieht in Form von verschiedenen Aktionen; in erster Linie in Krankenstationen mit einem Team von Ärzten und Krankenpflegern; aber auch durch Hilfe für die Ärmsten durch die Verteilung von Kleidung, Brillen und Spielzeug; Hilfe bei der Berufsausbildung durch Mikrokredite; Patenschaften für Kinder und verschiedene gezielte Aktionen zur Verbesserung des lokalen Lebens (z. B. Budget für den Bau einer Vorschulklasse). Für diesen Blick auf den Senegal schlägt Ihnen Jean-Michel Thomine zwei fotografische Achsen vor: zum einen Porträts in Schwarz-Weiß, zum anderen Farbaufnahmen, die Momente des Lebens illustrieren.

