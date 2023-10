Semaine Portes ouvertes France Services des Pays d’Olt et d’Aubrac 2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 7 octobre 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

A l’occasion du marché, venez partager un café avec les conseillères France Services et discuter de « C’est quoi France Services ? ».

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

2 rue du Cours

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



At the market, come and share a coffee with France Services advisors and discuss « What is France Services? »

En el mercado, venga a compartir un café con los asesores de France Services y a debatir sobre « ¿Qué es France Services? »

Anlässlich des Marktes können Sie mit den Beraterinnen von France Services einen Kaffee trinken und über « Was ist France Services? » diskutieren

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac