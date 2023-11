Temps de Noël par la Paroisse de Martigues 2 rue du colonel Denfert-Rochereau Martigues, 24 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Comme de tradition, à Noël, la paroisse de Martigues organise des messes, une marche et une veillée..

2023-12-24 fin : 2023-12-26 . .

2 rue du colonel Denfert-Rochereau Eglise Saint-Louis d’Anjou

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As is traditional at Christmas, the parish of Martigues organises masses, a walk and a vigil.

Como es tradicional en Navidad, la parroquia de Martigues organiza misas, una marcha y una vigilia.

Wie traditionell an Weihnachten organisiert die Kirchengemeinde von Martigues Gottesdienste, eine Wanderung und eine Nachtwache.

Mise à jour le 2023-11-22