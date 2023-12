MARCHE AUX FLAMBEAUX 2 rue du Colonel Andlauer Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges MARCHE AUX FLAMBEAUX 2 rue du Colonel Andlauer Saint-Dié-des-Vosges, 6 janvier 2024, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-06 16:30:00

fin : 2024-01-06 21:00:00 Les Amis de Gratin organisent leur traditionnelle marche aux flambeaux pour une remise en forme après les fêtes.

3€ seront versés au Téléthon pour chaque marcheur.

Pause à mi-parcours avec boissons chaudes. Une soupe chaude sera offerte à l’arrivée.

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. En complément des flambeaux nous vous recommandons par sécurité d’apporter une lampe à piles..

2 rue du Colonel Andlauer Parking du Rugby, Gratin

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

Code postal 88100

